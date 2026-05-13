Un paquebot de croisière est à quai à Bordeaux avec plus de 1.700 personnes confinées à bord après le décès d'un passager et une suspicion d'infection digestive aiguë. Parmi les 1.233 passagers, en majorité des Britanniques et des Irlandais, une cinquantaine ont en outre manifesté des troubles gastro-intestinaux. De premières analyses ont écarté la présence de norovirus mais des analyses complémentaires sont en cours au sein du service infectiologie du centre hospitalier de Bordeaux.
Bordeaux: plus de 1.700 personnes confinées dans un paquebot après le décès d'un passager
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