Au-dessus du fleuve Han, des centaines d'yeux entraînés à l'IA guettent les ponts de Séoul, paysages de carte postale mais aussi lieux à haut risque suicidaire, pour détecter le danger avant qu'il ne soit trop tard.
A Séoul, des caméras IA pour prévenir les suicides
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