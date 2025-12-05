Dans les couloirs du tribunal de l'immigration du 26 Federal Plaza à New York, des agents de l'ICE, la police américaine de l'immigration, arrêtent régulièrement des demandeurs d'asile à leur sortie de la salle d'audience. Donald Trump a érigé la lutte contre l'immigration clandestine en priorité absolue.
A New York, ICE "tente d'attiser la peur" dans les couloirs du tribunal de l'immigration
