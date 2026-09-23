Le soleil brille et les plages font le plein ce mercredi à Marseille au premier jour de l'automne alors que les températures avoisinnent les 26 degrés. IMAGES
À Marseille, météo estivale pour le premier jour de l'automne
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