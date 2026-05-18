Des dizaines de personnes se sont retrouvées lundi face à la devanture restée fermée du magasin Swatch de Lyon. Elles espéraient repartir avec un exemplaire de la montre réalisée en partenariat avec la marque de prestige Audemars Piguet.
À Lyon, des acheteurs déçus devant la boutique Swatch
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