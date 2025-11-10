Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a appelé à l'ouverture de la COP30 à Belem à "infliger une nouvelle défaite aux négationnistes" du changement climatique qui, selon lui, "n'est plus une menace pour l'avenir" mais "une tragédie du présent".
À l'ouverture de la COP30, Lula dénonce les "négationnistes" du changement climatique
