Au Vieux-Pays de Goussainville (Val-d'Oise), les maisons murées de parpaings restent majoritaires mais dans ce village abandonné il y a 50 ans en raison de sa proximité avec l'aéroport de Roissy, les fantômes pourraient bientôt laisser la place aux touristes, grâce à la réhabilitation entamée par la mairie.
A Goussainville, la renaissance d'un village fantôme
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