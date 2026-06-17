 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

A Goussainville, la renaissance d'un village fantôme

information fournie par AFP Video 17/06/2026 à 12:16

Au Vieux-Pays de Goussainville (Val-d'Oise), les maisons murées de parpaings restent majoritaires mais dans ce village abandonné il y a 50 ans en raison de sa proximité avec l'aéroport de Roissy, les fantômes pourraient bientôt laisser la place aux touristes, grâce à la réhabilitation entamée par la mairie.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

La "Caverne" de JR ouvre au public à Paris après une réparation urgente

information fournie par AFP 16 juin
2

PEE : définition, abondement, déblocage anticipé et fiscalité expliqués simplement

information fournie par Tout sur mes finances  16 juin
3

Téhéran et Washington doivent entrer dans le vif du sujet vendredi en Suisse

information fournie par AFP 16 juin
7
4

Netanyahu dit que la guerre contre l'Iran a sauvé Israël d'une "destruction nucléaire"

information fournie par AFP Video 16 juin
2
5

La "Caverne" de JR ouvre au public à Paris après une réparation d'urgence

information fournie par AFP Video 16 juin
2
6

Ebola en RDC : le pic reste à venir, l'épidémie pourrait durer un an, alerte la Croix-Rouge

information fournie par AFP Video 16 juin
7

Les dirigeants du G7 se réunissent pour une photo de famille

information fournie par AFP Video 16 juin
8

Ebola en RDC: le pic reste à venir, l'épidémie pourrait durer un an

information fournie par AFP 16 juin
1

Patrick Bruel mis en examen pour viol et agression sexuelle mais pas incarcéré

information fournie par AFP 11 juin
12
2

Violences sexuelles: Patrick Bruel échappe au placement en détention provisoire

information fournie par AFP Video 11 juin
3

Bruel sous contrôle judiciaire: la décision ne fait pas l'unanimité

information fournie par AFP Video 11 juin
4
4

De quoi va-t-on manquer cet été ?

information fournie par Ecorama 11 juin
1
5

Coupe du Monde 2026 : qui sont les vrais gagnants ?

information fournie par Ecorama 11 juin
6

Avant le G7, Macron organise une visioconférence sur la coopération économique

information fournie par AFP Video 11 juin
7

Échec pour la vente aux enchères du premier sac en cuir provenant de cellules de T-Rex

information fournie par AFP 11 juin
1
8

Aux Canaries, le pape salue "la dignité" des migrants

information fournie par AFP Video 11 juin
5
1

Cannes: "C'est énorme", réagit Cristian Mungiu après sa deuxième Palme d'or pour "Fjord"

information fournie par AFP Video 24 mai
3
2

Omar et Mounir, en mission contre les violences conjugales

information fournie par France 24 24 mai
3

Une stratégie d’investissement à la portée de tous : LA DIVERSIFICATION !

information fournie par Amundi 21 mai
4

Bourse : l’IA plus forte que le conflit au Moyen-Orient ?

information fournie par Boursorama 21 mai
5

La Monnaie de Paris lance le Marianne-or, une monnaie d'investissement en or pur

information fournie par AFP 26 mai
14
6

Le prix de l’essence ne va pas baisser rapidement, même en cas d’accord entre les USA et l’Iran

information fournie par Ecorama 26 mai
7

Jean-Pierre Petit : "La plus mauvaise nouvelle pour les marchés, c'est l'effarante médiocrité de la politique européenne et française"

information fournie par Ecorama 26 mai
12
8

Top 5 IA du 26/05/2026

information fournie par Libertify 27 mai

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank