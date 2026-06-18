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A Gaza, un Mondial de foot doux-amer

information fournie par AFP Video 18/06/2026 à 16:55

De jeunes Palestiniens, certains pieds nus, s'ébattent sur le sable lors des demi-finales de leur propre "Coupe du monde", à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. Une Coupe du monde "sur une terre détruite, dévastée, pleine de souffrances et de blessures", selon l'entraîneur Jaber al-Bachiti.

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