De jeunes Palestiniens, certains pieds nus, s'ébattent sur le sable lors des demi-finales de leur propre "Coupe du monde", à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. Une Coupe du monde "sur une terre détruite, dévastée, pleine de souffrances et de blessures", selon l'entraîneur Jaber al-Bachiti.
A Gaza, un Mondial de foot doux-amer
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