S'exprimant depuis Belém, au Brésil, où a lieu un sommet de dirigeants avant le début officiel de la COP30, le président français Emmanuel Macron se dit "plutôt positif" sur la possibilité d'accepter l'accord commercial entre l'UE et le Mercosur, très critiqué en France.
A Belém, Macron se dit "plutôt positif" sur l'accord commercial UE-Mercosur
