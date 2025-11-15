Une manifestation antimafia rassemblant plusieurs centaines de personnes débute à Ajaccio, une mobilisation rare sur ce sujet, signe d'une tentative de la société corse de résister face aux bandes criminelles. IMAGES
A Ajaccio, une manifestation pour dire "assassins, mafieux, dehors"
