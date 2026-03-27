A 150$ le baril de pétrole, la France tombe-t-elle en récession ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 27/03/2026 à 14:05

La remontée du prix du pétrole ravive les craintes d’un choc économique majeur. Selon la Banque de France, même un baril proche de 145 dollars ne ferait pas replonger l’économie française en récession cette année, grâce à une moindre dépendance au gaz et au pétrole du Moyen-Orient. Une analyse qui interroge alors que les cours ont déjà fortement progressé depuis le début de l’année et que certains responsables politiques évoquent un « choc pétrolier ». Jusqu’où la hausse peut-elle aller avant d’entraîner un véritable ralentissement ? Décryptage avec l'économiste Christian Saint-Etienne et Xavier Timbeau, directeur de l'OFCE. Ecorama « On va pas se fâcher » du 27 mars 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com