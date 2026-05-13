Pékin "se réjouit" de la visite imminente du président américain Donald Trump en Chine, a déclaré mercredi le porte-parole chinois des Affaires étrangères.
Pékin "se réjouit" de la visite imminente de Donald Trump
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