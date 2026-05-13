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Lens reçoit le Paris Saint-Germain, "une fête pour le football français"

information fournie par France 24 13/05/2026 à 08:10

Le Paris Saint-Germain affronte mercredi Lens en match en retard de la 29e journée de Ligue 1, alors que le classement des deux équipes est acquis. "Une fête pour le football français", selon l'entraîneur parisien Luis Enrique.

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