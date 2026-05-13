Le navire de croisière MV Hondius a accosté dimanche à Tenerife avec 147 passagers et membres d’équipage de 23 nationalités. Depuis leur débarquement, ils découvrent que les confinements varient selon les protocoles sanitaires de leur pays.
Hantavirus : à chacun son protocole sanitaire
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