Le Festival de Cannes a officiellement lancé sa 79e édition avec une cérémonie d’ouverture entre tapis rouge, prises de parole engagées et célébration du cinéma populaire. Présentée par l'actrice franco-malienne Eye Haïdara, la soirée a été marquée par les apparitions de Jane Fonda et Gong Li, venues rappeler le pouvoir du cinéma dans un monde traversé par les crises et les tensions politiques.
Festival de Cannes 2026 : une ouverture engagée entre glamour et cinéma populaire
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