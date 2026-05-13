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Moins d'enfants, moins de croissance : et si c'était inévitable ?

information fournie par Ecorama 13/05/2026 à 14:00

La fécondité baisse dans tous les pays développés, et pourtant personne n'ose vraiment en parler. Croissance structurellement plus faible, retraites sous pression, démocratie confisquée par les seniors : les conséquences sont massives. Mais pour Thibault Prébay, économiste et auteur de Démographie, la bombe tranquille aux éditions du Rocher, ce n'est pas une catastrophe : c'est le prix du progrès. Ecorama du 13 mai présenté par Marie-Laure Hardy sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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