Moins d'enfants, moins de croissance : et si c'était inévitable ?

La fécondité baisse dans tous les pays développés, et pourtant personne n'ose vraiment en parler. Croissance structurellement plus faible, retraites sous pression, démocratie confisquée par les seniors : les conséquences sont massives. Mais pour Thibault Prébay, économiste et auteur de Démographie, la bombe tranquille aux éditions du Rocher, ce n'est pas une catastrophe : c'est le prix du progrès. Ecorama du 13 mai présenté par Marie-Laure Hardy sur Boursorama.com
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