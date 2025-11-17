 Aller au contenu principal
100 Rafale pour l’Ukraine : avant la réalisation, une course d’obstacles

information fournie par France 24 17/11/2025 à 22:53

De passage en France, Volodymyr Zelensky a signé une “lettre d’intention” pour l’achat de cent avions de chasse Rafale, des drones, des systèmes de défense aérienne SAMP-T ou des bombes guidées AASM, le tout pour un montant évalué entre 10 et 15 milliards €. Mais avant que ces intentions ne se transforment en commande ferme, il y a de nombreux obstacles à surmonter, à commencer par le financement de ces achats. Kiev est déjà en difficultés financières pour financer la guerre et pourrait même se trouver à court de fonds dès le premier trimestre 2026, avec des besoins estimés à soixante-dix milliards € pour financer l’effort de guerre. L’UE s’est engagée, en octobre dernier, à soutenir l’Ukraine au moins pour la période 2026-2027 mais les Etats-membres ne se sont pas encore mis d’accord sur la solution à adopter pour trouver cet argent.

