10 ans du 13-Novembre : la tour Eiffel illuminée aux couleurs du drapeau français

information fournie par AFP Video 13/11/2025 à 09:04

La tour Eiffel s'illumine aux couleurs bleu, blanc et rouge du drapeau français à la veille des commémorations pour les 10 ans des attentats du 13-Novembre.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

2

