De Mayotte à Paris, Zily impose sa voix. Récompensée "Jeune talent des trophées de l’océan Indien", l’artiste rend hommage à la résilience de Mayotte avec "Mamio", célèbre les femmes avec "Amani" et porte haut les langues shimaoré et kibushi sur les scènes internationales. Fondatrice du label Yeka Music, elle porte la voix d’un territoire souvent invisibilisé et s’impose comme l’une des artistes les plus puissantes de l’océan Indien. Elle sera en concert au Casino de Paris le 22 mai 2026.
Zily, la voix qui fait vibrer Mayotte
