 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ziad Majed : "L'impunité israélienne autorise d'aller toujours plus loin"

information fournie par France 24 29/08/2025 à 21:18

Alors que le bilan de la guerre au Proche-Orient ne cesse de s'alourdir, que la bande de Gaza est détruite et que la famine y atteint un "point de rupture" selon le Programme Alimentaire Mondial, Israël débute une nouvelle phase de ses opérations avec une offensive d'envergure annoncée sur la ville de Gaza. Malgré les condamnations verbales des Occidentaux, Israël poursuit ses objectifs sans frein. Zyad Majed, politologue spécialiste du Proche et du Moyen-Orient, était l'Invité d'"Au Coeur de l'Info"

Proche orient

Vidéos les + vues

1

Opération contre le blanchiment d'argent au Brésil: Autorités devant un immeuble de Sao Paulo

information fournie par AFP Video 10:38
2

"François Bayrou réitère ses critiques sur les boomers"

information fournie par France 24 10:55
9
3

Fin du rêve américain pour les Indiens : les États-Unis expulsent massivement les migrants

information fournie par France 24 11:33
4

Rentrée sociale: les syndicats manifesteront ensemble le 18 septembre pour exiger un autre budget

information fournie par AFP 13:26
2
5

Argentine : des projectiles lancés en direction du président Milei exfiltré et indemne

information fournie par AFP 27 août
6

Top 5 IA du 28/08/2025

information fournie par Libertify 05:00
7

"J'attendais beaucoup plus" du gouvernement français, affirme la fille de Boualem Sansal

information fournie par AFP Video 14:35
3
8

Photo de famille après le conseil des ministres franco-allemand présidé par Macron et Merz

information fournie par AFP Video 14:36
1
1

Colombie: l'armée déployée après deux attaques qui ont fait au moins 18 morts

information fournie par AFP 22 août
3
2

Pour sa rentrée politique, Mélenchon appelle à la grêve générale le 10 septembre

information fournie par AFP 22 août
10
3

Mouvement de blocage: Mélenchon appelle à la grève générale le 10 septembre

information fournie par AFP Video 23 août
2
4

Le FBI perquisitionne le bureau de John Bolton, ex-conseiller de Trump devenu ardent critique

information fournie par AFP Video 23 août
1
5

Egypte: des vestiges vieux de 2.000 ans remontés au large d'Alexandrie

information fournie par AFP Video 23 août
6

La Colombie promet de neutraliser la menace des guérillas après deux attaques meurtrières

information fournie par AFP 23 août
7

Top 5 IA du 22/08/2025

information fournie par Libertify 23 août
8

Un panneau sur une autoroute promet une récompense pour aider à arrêter le président Maduro

information fournie par AFP Video 24 août
5
1

Accord UE / USA : quels impacts ?

information fournie par Sycomore AM 31 juil.
2

Entrée de la mine de cuivre chilienne d'El Teniente après un effondrement mortel

information fournie par AFP Video 01 août
3

Top 5 IA du 30/07/2025

information fournie par Libertify 31 juil.
4

Images de la Bourse de Tokyo après l'annonce des nouveaux droits de douane par Trump

information fournie par AFP Video 01 août
2
5

Ukraine: Zelensky appelle à un "changement de régime" en Russie après des bombardements meurtriers sur Kiev

information fournie par AFP 31 juil.
12
6

Vidéos d'otages israéliens à Gaza: Netanyahu demande l'aide du CICR, le Hamas pose ses conditions

information fournie par AFP 04 août
12
7

Les droits de douane de Trump fâchent les marchés, des pays espèrent encore des ristournes

information fournie par AFP 01 août
2
8

Effondrement d'une mine au Chili: les recherches s'intensifient pour sauver cinq mineurs

information fournie par AFP 02 août

1 commentaire

  • 22:14

    Les démocraties sont donc complices des terroristes.... pourquoi ????

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank