Alors que le bilan de la guerre au Proche-Orient ne cesse de s'alourdir, que la bande de Gaza est détruite et que la famine y atteint un "point de rupture" selon le Programme Alimentaire Mondial, Israël débute une nouvelle phase de ses opérations avec une offensive d'envergure annoncée sur la ville de Gaza. Malgré les condamnations verbales des Occidentaux, Israël poursuit ses objectifs sans frein. Zyad Majed, politologue spécialiste du Proche et du Moyen-Orient, était l'Invité d'"Au Coeur de l'Info"
Ziad Majed : "L'impunité israélienne autorise d'aller toujours plus loin"
