Le président ukrainien Volodymyr Zelensky arrive en France accueilli par Emmanuel Macron avant d'entamer des discussions sur les besoins militaires de Kiev et la coopération entre industries de défense des deux pays. IMAGES
Zelensky arrive en France, accueilli par Macron
