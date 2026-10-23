Un homme soupçonné d'avoir voulu s'en prendre à des personnes issues de l'immigration a tué une personne et fait cinq blessées vendredi dans les Yvelines après voir tiré en rafale depuis une voiture, un "attentat terroriste raciste" selon l'Elysée.
Yvelines : un mort et 5 blessés dans un "attentat terroriste raciste"
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