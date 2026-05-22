À Los Angeles, la rétrospective "Yoko Ono : Music of the Mind" présente des installations, films, musique et projets collaboratifs avec John Lennon, tandis que les visiteurs sont invités à s'impliquer physiquement dans l'art de l'artiste.
Yoko Ono au centre d'une exposition rétrospective à Los Angeles
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