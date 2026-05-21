Il y a près d'un mois, l’armée malienne a perdu plusieurs localités du nord du Mali, après des assauts menés de manière coordonnée par les indépendantistes touaregs du FLA et les jihadistes du JNIM. Depuis, les attaques du JNIM continuent tout comme les opérations de l'armée malienne. C’est dans ce contexte que la vidéo d’un avion accidenté vient alimenter les fausses informations sur les gains des groupes armés.
Mali : Cet avion n'a pas été accidenté par une frappe de drone
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