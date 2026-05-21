A une large majorité, les pays de l'Assemblée Générale de l'ONU ont voté pour une résolution qui les engagent dans la protection du climat. Le texte valide l'avis de la Cour Internationale de Justice. Celle-ci estime que les demandes de "réparations" sont justifiées si un État ne respecte pas les termes de l'Accord de Paris. Cette résolution fournit une base forte pour d'éventuelles poursuites contre les gouvernements ou les entreprises pour inaction climatique.
Climat: une résolution de l'ONU renforce la responsabilité des États
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