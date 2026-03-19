Depuis 2015 et le déclenchement de la guerre entre les Houthis qui contrôlent le nord du pays et le gouvernement légitime au sud, le système éducatif du Yémen n’en finit pas de s’écrouler. Selon l’Unicef, près de 4 millions d’enfants sont déscolarisés dans le pays, soit deux sur cinq. Reportage de Mathilde Delvigne et Hossam Rabie.
Yémen : le système éducatif à l'agonie, des milliers d'enfants descolarisés
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