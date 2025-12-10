Les Indonésiens de la région d'Aceh Tamiang, dans la province d'Aceh, sont toujours confrontés à des pénuries de carburant et à des difficultés d'accès à l'électricité et à l'eau potable, deux semaines après des inondations meurtrières.
Indonésie: Aceh toujours sous le choc après des inondations meurtrières
