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Xavier Giannoli : "Je n'aurais pas fait le film Les rayons et les ombres sans Jean Dujardin"

information fournie par France 24 19/03/2026 à 15:27

C’est une période beaucoup vue au cinéma. Mais dans “Les Rayons et les Ombres”, Xavier Giannoli pose un regard neuf sur la Seconde Guerre mondiale : celui d'un glissement progressif de certains Français vers la collaboration.

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