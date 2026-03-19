C’est une période beaucoup vue au cinéma. Mais dans “Les Rayons et les Ombres”, Xavier Giannoli pose un regard neuf sur la Seconde Guerre mondiale : celui d'un glissement progressif de certains Français vers la collaboration.
Xavier Giannoli : "Je n'aurais pas fait le film Les rayons et les ombres sans Jean Dujardin"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro