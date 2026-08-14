"Un rêve qui se réalise": des sinistrés retrouvent leur animal de compagnie après le séisme en Colombie

Vickye Giraldo embrasse son chat Polux, extrait des décombres après le séisme en Colombie, à Cali, le 12 août 2026 ( AFP / Raul ARBOLEDA )

Le visage de Vickye Giraldo s'illumine: elle tient enfin dans ses bras son chat Polux, sauvé des décombres de l'immeuble en ruines où elle vivait à Cali.

En Colombie, certains sinistrés du tremblement de terre survenu lundi ont eu la chance de retrouver leurs animaux de compagnie.

Trois jours après le séisme de magnitude 7,4 qui a frappé l'ouest du pays, 273 personnes sont mortes et plus de 3.800 ont été blessées.

Alors que le délai de 72 heures, jugé crucial pour retrouver des survivants dans les décombres, a expiré jeudi matin, les secouristes continuent de travailler d'arrache-pied en espérant un miracle.

Une secouriste caresse Polux, un chat extrait des décombres après le séisme en Colombie, à Cali, le 12 août 2026 ( AFP / Raul ARBOLEDA )

Certains bénévoles, eux, tentent de localiser les animaux d'habitants qui ont tout perdu. Près de 13.000 logements ont été détruits et des milliers de familles se retrouvent sans abri.

Cali (sud-ouest), troisième ville de Colombie avec ses 2,2 millions d'habitants, est l'un des villes les plus touchées par la catastrophe. Comme beaucoup d'autres, l'immeuble de Vickye Giraldo n'a pas résisté aux secousses. Il penche dangereusement.

Mais mercredi, un groupe de bénévoles est parvenu à extraire Polux des décombres.

"C'est un moment indescriptible", confie à l'AFP sa maîtresse, en embrassant la tête du félin.

Cette avocate de 56 ans avait chez elle quatre animaux de compagnie, deux chiens et deux chats. Un chien s'en est sorti, mais l'un de ses animaux est mort et un autre reste introuvable, explique-t-elle.

Un chien sauvé des décombres est pris en charge par les secours, à Cali en Colombie, le 13 août 2026 ( AFP / Raul ARBOLEDA )

"Ce sont des jours très difficiles, nous avons crû que nous n'allions pas pouvoir les sauver, mais finalement mon rêve s'est réalisé", dit-elle en écrasant quelques larmes.

Andrea Paredes, autre habitante de Cali, espère encore revoir vivants ses animaux - un chien et des chats - restés dans la salle de bain lorsque le séisme s'est produit.

Son mari a juste eu le temps "d'attraper un petit chien" avant d'évacuer l'immeuble, raconte-t-elle. Elle ignore si ses autres animaux de compagnie sont encore en vie.

Jeudi, des secouristes ont été salués par des applaudissements quand ils ont sorti d'un bâtiment effondré un chien, le portant dans leurs bras.

Un chien sorti des décombres après le séisme en Colombie est soigné, à Cali, le 13 août 2026 ( AFP / Raul ARBOLEDA )

Visiblement affaibli, l'animal, aux yeux écarquillés, a été pris en charge par des vétérinaires qui l'ont réhydraté avant de le placer sur une civière.

"Nous savons que les animaux de compagnie sont comme des enfants" pour beaucoup de maîtres, déclare Nelson Vidales, un bénévole.

"Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent aux êtres humains, mais il doit bien y avoir un moment où les animaux de compagnie sont eux aussi représentés et recherchés. C'est pour ça que je suis là", dit-il.