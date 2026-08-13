Législative partielle en Angleterre: Nigel Farage espère une large victoire face à Tête-de-poubelle

Nigel Farage, chef du parti britannique Reform UK, sort d'un bureau de vote installé dans une école primaire de Walton-on-the-Naze, dans l'Essex, lors de l'élection partielle de Clacton, le 13 août 2026 ( AFP / Henry NICHOLLS )

Nigel Farage, chef du parti anti-immigration Reform UK, espère remporter une large victoire jeudi dans une législative partielle qu'il a lui-même provoquée, un scrutin boycotté par les partis traditionnels pour lequel son principal rival est un candidat satirique, Count Binface (comte Tête-de-poubelle).

Quelque 80.000 électeurs sont appelés à voter dans cette élection atypique qui se déroule à Clacton, station balnéaire décatie du sud-est de l'Angleterre. Les bureaux de vote, qui ont ouvert à 07H00 locales (06H00 GMT), fermeront à 22H00 (21H00 GMT).

Les résultats de cette partielle, déclenchée le 7 juillet par l'ex-héraut du Brexit après des semaines de polémique sur les finances de son parti, sont attendus vendredi au petit matin, le dépouillement étant ralenti par un bulletin de vote long de près de deux mètres.

Un nombre record de 34 candidats, pour la plupart indépendants et inconnus, s'affrontent. Travaillistes, conservateurs, libéraux-démocrates ou Verts boycottent ce scrutin qu'ils voient comme une pure manoeuvre politique.

Sous un soleil éclatant, Nigel Farage a déambulé dans les rues de Clacton, où il a été élu pour la première fois député en juillet 2024 avec 46,2% des voix, après sept tentatives infructueuses. Pantalon saumon, veste blanche à rayures et lunettes de soleil, il a posé pour les photographes, bière à la main, dans le jardin d'un pub.

"Les habitants de Clacton doivent être les juges de mes actes, cette élection partielle opposera le peuple à l'establishment", a-t-il redit dans un message vidéo diffusé jeudi sur son compte X.

"Le jour des poubelles est arrivé", a écrit pour sa part sur X Count Binface, fidèle à son sens de l'humour. Il ne s'était pas montré à Clacton jeudi en milieu d'après-midi.

"Visite éclair"

Jane Embelton, une militante de Reform UK, déplore qu'il y ait "trop de candidats". "Tout ça vise essentiellement à faire passer Nigel Farage pour un idiot. Mais ni moi ni ses partisans ne le voyons comme tel", a-t-elle dit à l'AFP.

Un bus à impériale aux couleurs de Reform UK a sillonné la ville, salué par les klaxons de quelques automobilistes.

Paul, 50 ans, qui n'a pas donné son nom de famille, qualifie l'élection de "farce", et critique le boycott des principaux partis, pour lesquels il assure qu'il ne votera plus.

Mais il reproche aussi à Nigel Farage ses "visites éclairs" à Clacton, le temps d'une "séance photo". "En réalité, il n'est pas vraiment là", dit Paul, en déplorant "l'afflux massif" de migrants au Royaume-Uni.

Sondages et analystes donnent Nigel Farage gagnant. Mais l'ampleur de sa probable victoire ou le taux de participation vont être examinés de près.

Reform UK a connu une ascension spectaculaire ces dernières années, et triomphé lors des élections locales de mai, contribuant à la démission du Premier ministre travailliste Keir Starmer.

Mais cette législative partielle se tient alors que pour la première fois depuis plus d'un an, les travaillistes sont récemment repassés devant Reform UK dans des sondages, portés par l'arrivée à Downing Street d'Andy Burnham le 20 juillet.

Enquête sur pause

Nigel Farage, 62 ans, a provoqué l'élection après avoir été rattrapé par des affaires de dons non déclarés.

Le gendarme de l'éthique parlementaire enquête sur un don de cinq millions de livres (5,7 millions d'euros) qu'il a reçu d'un milliardaire ayant fait fortune dans les cryptomonnaies, Christopher Harborne, peu avant son élection à Clacton en juillet 2024.

Nigel Farage, (c) chef du parti britannique Reform UK, parle avec des électeurs à la sortie d'un bureau de vote installé dans une école primaire de Walton-on-the-Naze, dans l'Essex, lors de l'élection partielle de Clacton, le 13 août 2026 ( AFP / Henry NICHOLLS )

Selon le Times, Farage aurait également reçu un don non déclaré de George Cottrell, entrepreneur en cryptomonnaies condamné pour fraude aux Etats-Unis en 2017

Si Nigel Farage est réélu à Clacton, l'enquête parlementaire sur les dons non déclarés, mise en pause après sa démission, reprendra.

Si elle devait conclure à une faute sérieuse, il pourrait être suspendu de son siège pour plus de 10 jours, ce qui déclencherait automatiquement une nouvelle élection. Les partis traditionnels ont déjà annoncé qu'ils présenteraient alors des candidats.

Le score de Count Binface (le comte Tête-de-Poubelle, en français) sera également très suivi.

Parmi les promesses de ce candidat qui se présente comme un "guerrier spatial intergalactique" : "nationaliser" la chanteuse Adele ou "boucher tous les nids de poule avec le programme du Labour de 2024".