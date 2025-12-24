Sommet de l'AES : une banque, une chaîne de télévision et une force conjointe annoncées

information fournie par France 24 • 24/12/2025 à 22:27

C'est le deuxième sommet des chefs d'Etat de L'AES qui s'est achevé mardi à Bamako. Assimi Goita, Ibrahim Traoré et Abdouramane Tiani ont inauguré le siège de la future télévision AES, ils ont également lancé une banque d’investissement et de développement de l’AES. Sur le plan sécuritaire, la création du commandement unifié des forces de l'Alliance, une force armée conjointe pour lutter contre les groupes djihadistes a été annoncée.

Également dans ce journal, le Parlement algérien adopte une loi qualifiant la colonisation française de « crime d’État ». Le projet de loi réclame notamment des « excuses officielles » de la France. De son côté, Paris déplore une initiative hostile. Enfin, nous vous ferons découvrir les saveurs de Noel de Dakar. Nos correspondants ont suivi la Cheffe Aïda Gaye dans ses derniers préparatifs pour le réveillon.