 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sommet de l'AES : une banque, une chaîne de télévision et une force conjointe annoncées

information fournie par France 24 24/12/2025 à 22:27

C'est le deuxième sommet des chefs d'Etat de L'AES qui s'est achevé mardi à Bamako. Assimi Goita, Ibrahim Traoré et Abdouramane Tiani ont inauguré le siège de la future télévision AES, ils ont également lancé une banque d’investissement et de développement de l’AES. Sur le plan sécuritaire, la création du commandement unifié des forces de l'Alliance, une force armée conjointe pour lutter contre les groupes djihadistes a été annoncée.

Également dans ce journal, le Parlement algérien adopte une loi qualifiant la colonisation française de « crime d’État ». Le projet de loi réclame notamment des « excuses officielles » de la France. De son côté, Paris déplore une initiative hostile. Enfin, nous vous ferons découvrir les saveurs de Noel de Dakar. Nos correspondants ont suivi la Cheffe Aïda Gaye dans ses derniers préparatifs pour le réveillon.

Vidéos les + vues

1

L'ex-président Bolsonaro arrive à l'hôpital pour subir une intervention chirurgicale

information fournie par AFP Video 24 déc.
2

Brandt: un industriel français propose de sauver 150 emplois à Orléans

information fournie par AFP 24 déc.
8
3

Dubaï : nouvel eldorado des millionnaires ?

information fournie par Ecorama 24 déc.
2
4

Des agriculteurs en colère prêts à passer le réveillon de Noël sur l'autoroute

information fournie par AFP Video 24 déc.
5

Brésil: Bolsonaro à l'hôpital pour une opération, première sortie de prison

information fournie par AFP 24 déc.
6

Sommet de l'AES : une banque, une chaîne de télévision et une force conjointe annoncées

information fournie par France 24 24 déc.
7

Numérique : Washington passe à l’offensive contre la régulation européenne

information fournie par France 24 24 déc.
2
8

CAN 2025 : le Sénégal réussit son entrée en lice en battant le Botswana

information fournie par France 24 24 déc.
1

Double évasion de Dijon: fin de cavale pour le détenu encore recherché

information fournie par AFP 18 déc.
2

Les 27 "ne quitteront" pas le sommet de l'UE sans solution financière pour l'Ukraine - VDL

information fournie par AFP Video 18 déc.
3

Attentat de Sydney: l'Australie enterre une victime de 10 ans

information fournie par AFP Video 18 déc.
4

Economie française : enfin des bonnes nouvelles !

information fournie par Ecorama 18 déc.
4
5

Le portrait de Christophe Gleizes affiché sur la mairie de Paris Centre

information fournie par AFP Video 18 déc.
6

Un "immense" ensemble d'empreintes de dinosaures découvert en Italie

information fournie par AFP 20 déc.
7

Mobilisation agricole: "Il faut vraiment que Noël puisse se faire" (Genevard)

information fournie par AFP Video 19 déc.
8

Un ensemble d'empreintes de dinosaures découvert en Italie

information fournie par AFP Video 19 déc.
1

Top 5 IA du 08/12/2025

information fournie par Libertify 09 déc.
1
2

Patrick Artus : "Il y a tous les signes d'une bulle boursière !"

information fournie par Ecorama 17 déc.
1
3

Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron s'entretiennent à l'Elysée

information fournie par AFP Video 01 déc.
4

Et s’il n’y avait pas de bulle à Wall Street ?

information fournie par Ecorama 03 déc.
1
5

Top 5 IA du 28/11/2025

information fournie par Libertify 29 nov.
6

Top 5 IA du 05/12/2025

information fournie par Libertify 06 déc.
7

Le récap de la semaine du 01/12 au 05/12

information fournie par Libertify 06 déc.
8

Webinaire : tout savoir sur le crédit immobilier BoursoBank

information fournie par BoursoBank 18 déc.
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank