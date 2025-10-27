 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Webinaire : on répond à toutes vos questions sur le PER

information fournie par BoursoBank 27/10/2025 à 17:57

Le Plan d'épargne retraite a trouvé sa place dans le paysage des placements, à un moment où un nombre croissant de Français considèrent qu'il va être nécessaire d'épargner pour sa retraite et que, selon une enquête récente, 62%  d'entre eux estiment qu'il faut le faire… avant 35 ans.  Chez BoursoBank, le PERin s'appelle Matla et il est proposé en partenariat avec BlacRock.

Pour autant, il n'est pas toujours simple d'appréhender le fonctionnement de ce produit et de comprendre ses différentes caractéristiques. Pour répondre aux questions de ses clients, BoursoBank a organisé un webinaire d'une heure sur le sujet. Avec la participation de Henri Chabadel, directeur des investissements de BlackRock France, Belgique et Luxembourg et Rémi Filipovitch chef de produit marketing épargne placement.

DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK

Vous souhaitez ouvrir un PER pour bénéficier d'une rente viagère à la retraite ?

Découvrez le PER proposé par BoursoBank et bénéficiez :

- Du PER le moins cher du marché tous frais confondus (Observatoire Quantalys des Plans Epargne Retraite (PER) septembre 2021)
- Du choix entre 3 profils de gestion : prudent, équilibré et dynamique
- D'un contrat géré par des experts BlackRock (R), un des leaders de la gestion d'actifs dans le monde
- D'une gestion optimisée de votre capital pour vous assurer une meilleure retraite.

Découvrez Matla, le PER de BoursoBank

Ce produit présente un risque en perte de capital.

Vidéos les + vues

1

Argentine: Milei promet plus de réformes après sa victoire aux législatives de mi-mandat

information fournie par AFP 08:08
10
2

Israël affirme son droit de veto sur une force internationale à Gaza

information fournie par AFP 26 oct.
4
3

L'Argentine a voté pour des législatives de mi-mandat cruciales pour Milei et ses réformes

information fournie par AFP 26 oct.
4

Caracas s'insurge contre l'arrivée d'un bateau de guerre américain à Trinité-et-Tobago

information fournie par AFP 04:12
3
5

A Gaza, une grand-mère installée sur les décombres de sa maison

information fournie par AFP Video 11:48
6

Ukraine: au moins trois morts dans une attaque de drones sur Kiev

information fournie par AFP Video 11:47
1
7

Dans Gaza en ruines, une grand-mère redonne "un peu de vie" au quotidien

information fournie par AFP 12:35
8

Trump arrive au Japon, deuxième étape de sa tournée en Asie

information fournie par AFP Video 11:48
1

Zelensky se dit "réaliste" sur les chances d'obtenir des Tomahawk de Trump

information fournie par AFP Video 18 oct.
2

Pourquoi le CAC 40 bat-il des records malgré la crise politique et la dette ?

information fournie par France 24 22 oct.
3

Trump déclare qu'il ne veut pas d'une "rencontre pour rien" avec Poutine

information fournie par AFP Video 22 oct.
4

"Décalage" de la réforme des retraites : Emmanuel Macron sème le trouble

information fournie par France 24 22 oct.
2
5

La patronne du Louvre réclame l'installation d'un "commissariat au sein du musée"

information fournie par AFP Video 22 oct.
12
6

Top 5 IA du 22/10/2025

information fournie par Libertify 23 oct.
7

Les mécanismes du commerce mondial menacés de "dérailler", alerte le secrétaire général de l'ONU

information fournie par AFP 22 oct.
6
8

Le pape et le roi Charles III prient ensemble, une première historique

information fournie par AFP Video 23 oct.
1

Gilbert Cette : "Les marchés financiers saluent aujourd'hui la perspective d'une stabilité politique !"

information fournie par Ecorama 09 oct.
1
2

Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…

information fournie par SG Bourse 01 oct.
3

Top 5 IA du 22/10/2025

information fournie par Libertify 23 oct.
4

Vente de SFR : vers une hausse du prix des forfaits mobiles et internet en France ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
5

Une bulle sur l’or ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
1
6

Top 5 IA du 23/10/2025

information fournie par Libertify 24 oct.
7

Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: CAC 40, S&P500, l’IA, l’EUR/USD, Total, LVMH, Accor

information fournie par SG Bourse 15 oct.
8

Placements : les frais sur vos fonds sont-ils moins chers en France ?

information fournie par Boursorama 10 oct.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank