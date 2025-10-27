Webinaire : on répond à toutes vos questions sur le PER

information fournie par BoursoBank • 27/10/2025 à 17:57

Le Plan d'épargne retraite a trouvé sa place dans le paysage des placements, à un moment où un nombre croissant de Français considèrent qu'il va être nécessaire d'épargner pour sa retraite et que, selon une enquête récente, 62% d'entre eux estiment qu'il faut le faire… avant 35 ans. Chez BoursoBank, le PERin s'appelle Matla et il est proposé en partenariat avec BlacRock.

Pour autant, il n'est pas toujours simple d'appréhender le fonctionnement de ce produit et de comprendre ses différentes caractéristiques. Pour répondre aux questions de ses clients, BoursoBank a organisé un webinaire d'une heure sur le sujet. Avec la participation de Henri Chabadel, directeur des investissements de BlackRock France, Belgique et Luxembourg et Rémi Filipovitch chef de produit marketing épargne placement.