Webinaire : loi de finances 2026, impacts patrimoniaux & arbitrages stratégiques

Beaucoup de choses ont été dites lors du débat sur la loi de finances 2026. Maintenant que celle-ci est votée, il est temps de regarder ce qui change concrètement pour votre situation et vos investissements. Dans ce webinaire diffusé en direct le 11 mars, nos experts ont expliqué chaque mesure concrètement, tout en répondant aux questions des clients de BoursoBank.
Avec :
Jérôme Barré,
avocat associé chez Yards avocats
Jean-François Bay, directeur Boursofirst, l'offre de banque privée de BoursoBank
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.
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