Webinaire : crypto-actifs, est-ce trop tard pour se lancer ?

information fournie par BoursoBank • 15/04/2026 à 17:55

Vous avez regardé avec indifférence, voire méfiance le développement du bitcoin et des autres cryptoactifs. Vous vous demandez toujours sur quoi repose la valorisation de cette nouvelle classe d'actifs et si elle représente vraiment une thématique possible de diversification dans votre patrimoine.

Ce premier webinaire d'une série de trois, en partenariat avec The Big Whale est pour vous. Pendant une heure, en direct, Grégory Raymond, cofondateur et directeur de la recherche du média crypto, est revenu sur l'histoire du Bitcoin, les idées reçues autour des cryptos et livre des clés d'analyse importantes pour comprendre cet univers.