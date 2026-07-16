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Paris-Rabat : des liens resserrés ?

information fournie par France 24 16/07/2026 à 19:34

La visite du Premier ministre français Sébastien Lecornu au Maroc vient de s'achever. Selon lui, un partenariat pourrait déboucher sur une visite de Mohamed VI en France et la signature d’un « traité d’amitié entre les deux pays ». Cette visite intervient alors que plusieurs médias français révèlent que le Maroc a espionné à l'aide du logiciel Pegasus des citoyens ainsi que des dirigeants français. Thierry Oberlé, journaliste indépendant spécialiste du Maghreb et de l'Afrique.

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