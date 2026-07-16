La visite du Premier ministre français Sébastien Lecornu au Maroc vient de s'achever. Selon lui, un partenariat pourrait déboucher sur une visite de Mohamed VI en France et la signature d’un « traité d’amitié entre les deux pays ». Cette visite intervient alors que plusieurs médias français révèlent que le Maroc a espionné à l'aide du logiciel Pegasus des citoyens ainsi que des dirigeants français. Thierry Oberlé, journaliste indépendant spécialiste du Maghreb et de l'Afrique.
Paris-Rabat : des liens resserrés ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro