Le Japon et les États-Unis ont confirmé être intervenus conjointement sur le marché des changes pour soutenir le yen, tombé à son plus bas niveau face au dollar depuis 1986. Une opération exceptionnelle, motivée à la fois par des enjeux économiques japonais, des intérêts commerciaux américains et la volonté de préserver la stabilité financière. Explications.
Washington et Tokyo unissent leurs forces pour enrayer la chute historique du yen
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