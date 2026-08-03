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Washington et Tokyo unissent leurs forces pour enrayer la chute historique du yen

information fournie par France 24 03/08/2026 à 10:56

Le Japon et les États-Unis ont confirmé être intervenus conjointement sur le marché des changes pour soutenir le yen, tombé à son plus bas niveau face au dollar depuis 1986. Une opération exceptionnelle, motivée à la fois par des enjeux économiques japonais, des intérêts commerciaux américains et la volonté de préserver la stabilité financière. Explications.

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