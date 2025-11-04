"C'est vertigineux", réagit l'écrivain Laurent Mauvignier, lauréat du prix Goncourt 2025, pour "La maison vide"(Minuit), une vaste fresque familiale de 750 pages.
Laurent Mauvignier, lauréat du prix Goncourt 2025: "C'est vertigineux !"
