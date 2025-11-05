Shein va ouvrir mercredi son premier magasin à Paris. De son côté, après le scandale des poupées à caractère pédopornographique, le BHV dit avoir réfléchi à arrêter sa collaboration avec le géant chinois avant de finalement décider de la maintenir. L'image du Bazar de l'Hôtel de Ville est sacrément écornée, d'autant que le géant chinois n'en est pas à son premier scandale.
Shein, l'enseigne aux multiples "casseroles"
