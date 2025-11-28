Des images aériennes montrent les dégâts causés au quartier résidentiel Wang Fuk Court après le pire incendie qu'ait connu Hong Kong depuis des décennies. Il a fait plus d'une centaine de morts.
Vues aériennes des immeubles de Wang Fuk Court à Hong Kong après un incendie meurtrier
