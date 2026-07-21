Des images aériennes diffusées par la Garde civile espagnole, prises depuis un hélicoptère, montrent l'ampleur de l'incendie de La Mierla, dans la province de Guadalajara, au centre de l'Espagne, où les flammes et une épaisse fumée ont ravagé plus de 26 000 hectares de terres, tandis que les pompiers poursuivent leurs efforts pour maîtriser le sinistre.
Vues aériennes d'un incendie de forêt ravageant le centre de l'Espagne
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