Simone Ehivet, candidate à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire, est l'invitée de France 24. Concernant l'absence de son ex-mari Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam, les deux principaux opposants dont les candidatures n'ont pas été retenues par le Conseil constitutionnel, elle dénonce une injustice mais estime que la décision du Conseil est sans surprise. Elle appelle les électeurs déçus à rejoindre son Mouvement des générations capables pour une campagne qui s'annonce "difficile".
"Vous m'appellerez Madame la présidente" affirme Simone Ehivet, candidate à la présidence ivoirienne
