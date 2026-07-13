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Vous avez besoin d'un conseil dans le cadre de votre projet immobilier ?

information fournie par Boursorama 13/07/2026 à 15:12

Location, vente, achat, travaux, financement : présentée par Bérénice Deville Fleuriot, l'émission "Service Maximum" réunit les meilleurs experts pour vous aider à trouver des solutions aux difficultés rencontrées dans vos projets immo.

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Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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