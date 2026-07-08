La sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla, qui avait proféré des insultes racistes contre le footballeur français Kylian Mbappé après l'élimination de son pays à la Coupe du monde, dit maintenant exiger de sa part qu'il s'excuse auprès d'elle.
La sénatrice paraguayenne qui a insulté Mbappé exige des excuses de sa part
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