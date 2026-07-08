Marine Le Pen, qui a joué son va-tout en décidant d'être candidate malgré sa condamnation en appel, a lancé mercredi sa campagne avec un premier déplacement houleux dans la Sarthe, clamant son "innocence" face aux critiques de ses adversaires et de certains électeurs.
Le Pen, condamnée mais candidate, lance sa campagne sous le feu des critiques
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