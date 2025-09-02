"Les deux jours fériés, on ne peut pas demander aux Français de travailler plus sans gagner plus", déclare Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, après l'entretien des Républicains avec le Premier ministre François Bayrou, avant le vote de confiance à l'Assemblée nationale.
Vote de confiance: Retailleau contre la suppression des deux jours fériés
