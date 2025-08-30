Les détails de l'accord sur les droits de douane entre l'Union européenne et les Etats-Unis ont laissé le secteur viticole sur sa faim de part et d'autre de l'Atlantique, les importateurs américains se préparant aux conséquences d'une hausse des prix pour la majorité de leurs produits.
Droits de douane: les vendeurs de vin américains dans l'incertitude
