Argentine: perquisitions dans le cadre de l'enquête pour corruption impliquant la sœur du président Milei

Les médias attendent devant l'Agence nationale pour les personnes handicapées (Andis) pendant sa perquisition à Buenos Aires, le 29 août 2025 en Argentine ( AFP / JUAN MABROMATA )

La justice argentine a perquisitionné vendredi les bureaux de l'Agence nationale pour les personnes handicapées (Andis) et d'une entreprise pharmaceutique dans le cadre d'une enquête pour corruption présumée impliquant Karina Milei, sœur du président Javier Milei, a indiqué la police.

Une enquête avait été ouverte après la diffusion de plusieurs enregistrements audio où une voix attribuée à l'ancien directeur de l'Andis, Diego Spagnuolo, limogé depuis, déclare: "Karina reçoit 3%".

Karina Milei est soupçonnée d'avoir perçu 3% du montant payé par l'Andis pour l'achat de médicaments à l'entreprise pharmaceutique Suizo Argentina. Aucune arrestation n'a encore été effectuée dans le cadre de cette affaire.

Karina Milei ne s'est pas exprimée publiquement sur le sujet, tandis que Javier Milei a rejeté les accusations.

"Tout ce que dit (Spagnuolo) est faux, nous allons le traduire en justice et prouver qu'il a menti", a-t-il déclaré mercredi lors d'un meeting électoral au cours duquel des manifestants ont jeté des pierres sur son cortège.

L'entreprise pharmaceutique Suizo Argentina a assuré dans un communiqué avoir agi "dans le strict respect des normes et des lois en vigueur" et être "en règle et à la disposition des organismes de contrôle, ainsi que de tout pouvoir de l'État".

Des manifestants jettent des pierres sur le président argentin Javier Milei (c), lors d'un cortège à Lomas de Zamora, dans la province de Buenos Aires, en Argentine, le 27 août 2025 ( AFP / Juan Mabromata )

Le texte a été republié par Javier Milei sur son compte Instagram.

De son côté, le porte-parole de la Présidence a dénoncé sur les réseaux sociaux une "utilisation politique de l'opposition en une année électorale".

Le 26 octobre, des élections législatives nationales auront lieu pour renouveler une partie du Congrès. Et en septembre des élections se tiendront dans la province de Buenos Aires, la plus peuplée du pays.

Des scrutins qui mettront à l'épreuve la popularité de Javier Milei après ses succès en matière économique, parvenant à maîtriser l'inflation au prix toutefois de coupes sévères dans les dépenses publiques, notamment dans l'aide sociale aux personnes handicapées.