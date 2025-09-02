Les coprésidents du parti politique écologiste et proeuropéen Place publique Raphaël Glucksmann et Aurore Lalucq, accompagnés d'Aurélien Rousseau, député de la 7e circonscription des Yvelines, arrivent à Matignon pour rencontrer le Premier ministre François Bayrou avant le vote de confiance à l'Assemblée qui devrait sceller le sort de son gouvernement. IMAGES
Arrivée des représentants de Place publique pour rencontrer François Bayrou
