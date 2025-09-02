Avec plus de 1,5 million d'abonnés sur ses réseaux sociaux, Julien Song partage des vidéos sur les échecs pour les rendre "plus fun" et casser leur réputation "d'intello".
Rendre les échecs "fun": Julien Song, maître international et influenceur
