Le président chinois Xi Jinping a salué mardi les "relations de bon voisinage" entre la Chine et la Russie, lors d'une rencontre avec Vladimir Poutine à Pékin, la veille d'un défilé militaire célébrant les 80 de la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Xi salue les "relations de bon voisinage" entre la Chine et la Russie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro